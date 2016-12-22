Президент поручил провести работу по реформированию деятельности Администрации Президента

22 Декабря 2016 07:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести работу по реформированию деятельности Администрации Президента. Такую задачу Глава государства поставил накануне, назначая новое руководство этого госоргана. Главой Администрации стала Наталья Кочанова. Первым заместителем - Максим Рыженков. Именно это ведомство должно показывать пример дебюрократизации и оптимизации для всех государственных структур. Новым руководителям придется работать и над поднятием престижа статуса госслужащего. Сутью предпринятых шагов Глава государства назвал обновление. При этом подчеркнув, что нужен новый взгляд на организацию взаимодействия всех ветвей власти.

Александр Лукашенко обратил внимание на важность идеологической составляющей в работе Администрации. Отметив при этом, что часть соответствующих функций и полномочий должна перейти к пресс-секретарю Президента. Отдельно Александр Лукашенко остановился на оптимизации работы помощников Главы государства. В целом Администрация Президента задает тон работы для всех госорганов, подчеркнул Президент, и от решений политического штаба зависит жизнь каждого белоруса.

Также накануне Глава государства назначил Андрея Павлюченко начальником службы безопасности Президента Беларуси. До настоящего времени он работал в должности начальника управления в данной структуре. Давая согласие на это назначение, Александр Лукашенко отметил, что Андрей Павлюченко - человек опытный, и ему присуща железная исполнительность. По мнению Главы государства, именно это качество должно быть стилем работы любого руководителя не только в силовых структурах.