Президент пообщался с трудовым коллективом предприятия "Арвибелагро"

24 Марта 2017 21:15

Во время общения Президента с коллективом предприятия "Арвибелагро" звучали разные темы - от социальных аспектов до вопросов безопасности. Президент откровенно прокомментировал и резонансные события последних дней - задержание экстремистов, которые готовили массовые беспорядки на территории нашей страны. Александр Лукашенко заявил, что украинского сценария в Беларуси не допустят. Какие еще акценты были расставлены сегодня - подробнее Илона Красутская.

Анонсы рабочих поездок Президента в регионы и первые ассоциации: долгий и откровенный диалог. Какой бы насыщенной ни была программа, всегда запланировано время для общения с трудовым коллективом и местными жителями. Хорошая возможность напрямую спросить о том, что волнует. Да и, откровенно говоря, поводов для волнения у каждого, кто пристально следит за новостями в стране, немало. Замалчивать, не реагировать уж точно не в стиле нашего Президента.

На "Арвибелагро" работают 50 человек. Преимущественно женщины. Жены и многодетные мамы. Впрочем, и для их коллег, сильной половины, не менее важно спокойное сегодня и завтра. Желания простые: субботний день провести с семьей, прогуляться в городе. Безопасно. Казалось бы, за примером далеко ходить не нужно. Трагические события разворачиваются прямо у границ Беларуси, в братской Украине. А так называемые политические лидеры снова и снова зовут на митинги. Да и ленты информагентств пестрят шокирующими заголовками. Мужской вопрос первому лицу государства. Не опасается ли Александр Лукашенко негативного развития событий? Президент заявляет: украинский сценарий к Беларуси не применим.

Действие Декрета № 3 - один из первых вопросов, который поднимали люди, выходя на митинги. Но сегодня очевидно: лозунги и призывы, которые там звучат, к документу отношения не имеют. Впрочем, провокаторов власть не боится и в состоянии сохранить мир и покой в стране.

Символ скорби, трагедии и напоминание о том, как хрупок мир. Куропаты. Это место на северо-западе Минска с непростой историей. В лесном массиве за Зеленым Лугом в конце 80-х годов было обнаружено массовое захоронение. В результате общественного обсуждения ученые, журналисты и историки сошлись во мнении: Куропаты должны стать национальным мемориалом. Олицетворение боли белорусского народа. Место для молитвы и внутреннего монолога, но уж точно не маршей. Завтра по инициативе Федерации профсоюзов в урочище пройдет трудовая акция. Старт проекта по сохранению исторической памяти и создания национального мемориала.

Желание одно на всех. Хотим мира, спокойствия. Мы открыты миру. Без отметки в паспорте ждем гостей из 80 стран. Безвизовым центром Европы стала Гродненская область. 5 000 зарубежных гостей от Великобритании до Японии посетили, посмотрели и купили здесь сувениры, начиная с октября 2016-го. Именно тогда часть области стала открытой без лишних паспортных процедур. Поездки у польских и литовских туроператоров в Гродно и на Августовский канал уже забронированы до самого июля. Еще один вопрос Президенту: как повысить туристическую привлекательность целой страны?

Весной мысли об отдыхе, пожалуй, греют тех, кто в ближайшее время планирует отпуск. Но у заядлых агролюбителей своя альтернатива. Каждые выходные - на дачных участках, где все чаще привычные картофель - свеклу - лук теснят новые соседи - бахчевые культуры. В нашей стране их уже вряд ли назовешь экзотическими. Несколько лет назад Президент на личном примере продемонстрировал: получить хороший урожай можно не только в южных регионах страны. И в прошлом году на территории резиденции созрели отменные арбузы и дыни. Это уже стало доброй традицией. Урожай прямо с бахчи доставляют в детские социальные учреждения, дома ветеранов и инвалидов. Ягоды и овощи с президентского подворья пробовали Стивен Сигал, Жерар Депардье, многие видные политики. Какой же экзотикой удивит Президент в этом году?

И это тоже стало традицией. Куда бы ни приехал с визитом Александр Лукашенко - принимающая сторона непременно готовит подарок. И этот раз не исключение. Александр Лукашенко всегда охотно отвечает не только на личные вопросы. И сегодня без закрытых тем. Откровенно о безопасности в стране, излишней политизации Куропат, комментарии резонансных событий. Общий месседж Президента понятен: государство обеспечит мир и спокойствие. Но слово "безопасность" включает множество понятий. Если работаем честно, с максимальной отдачей, можем быть спокойны не только за порядок на улицах, но и экономическую, и продовольственную безопасность.