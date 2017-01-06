Президент подписал указы о присуждении премий за духовное возрождение и спецпремий деятелям культуры и искусства

9 Января 2017 12:01

Рождественская традиция в Беларуси - чествовать тех, кто вносит свой вклад в развитие страны и общества. Сегодня Глава государства подписал указы о присуждении премий за духовное возрождение и спецпремий деятелям культуры и искусства.

Самых высоких наград пять. Среди обладателей - настоятель Свято-Елисеевского лавришевского мужского монастыря игумен Евсевий. Он помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Лауреатами премии стали коллектив Республиканского реабилитационного центра для детей и инвалидов, а также Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Награды удостоена Федерация профсоюзов Беларуси за проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Одно из них - масштабная реконструкция Кургана Славы. Среди лауреатов премии - также заведующий кафедрой архитектуры Белорусского национального технического университета Сергей Сергачев, создавший единственную в своем роде книгу "Народное зодчество Беларуси".

По итогам 2016 года присуждены и 10 спецпремий Президента деятелям культуры и искусства. В числе обладателей и коллектив Белтелерадиокомпании - за создание серии роликов "Мы сделали это вместе". Поздравляем коллег!