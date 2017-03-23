Президент ориентирует госорганы на поддержание порядка в строгом соответствии с законами и Конституцией

23 Марта 2017 21:09

Безопасность - пожалуй, эта тема в последние дни претендует на главенствующее место в информационных лентах новостей, которые то и дело сообщают о совершенных или готовящихся терактах в разных концах планеты, этот вопрос - на неизменном контроле на самом высоком уровне у нас в стране. Совещание по обеспечению общественной безопасности прошло сегодня во Дворце Независимости. Президент ориентирует госорганы и силовые структуры на поддержание порядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Именно мир и покой в стране - главные ценности всех белорусов. И это всегда подчеркивают гости, приезжающие в нашу страну. Мы же привыкли и порой не задумываемся, чего эта безопасность стоит. Открытый разговор услышала Ольга Макей.

Обсуждать любые, даже самые непростые вопросы открыто и публично - правило Президента. И что бы ни было, трудности в экономике, вопросы занятости или безопасности - абсолютно на любую тему принято говорить широким кругом, не скрывая от белорусов реальной картины. Вот и сегодня, встречаясь с силовиками, Президент скажет: вопросы обеспечения безопасности будут обсуждать честно и открыто.

Безопасность, если посмотреть шире, - это гарантия развития экономики. Ведь, согласитесь, инвестор придет туда, где его делу ничего не будет угрожать. Беларусь уже в рейтинге Doing Buiseness на 37 позиции, обогнав 153 страны.

Впрочем, безопасность и спокойствие - это уже белорусские бренды. Только вот в современном мире они на вес золота, а для нас - как что-то само собой разумеющееся.

Когда безопасность не обеспечена, когда люди думают не о том, как построить жилье, а как сохранить жизнь - страна не развивается. Внимание вопросам безопасности. Если есть проблемы, ошибочно думать, что их решить можно на митингах.

"Минск - чистый город". Эту фразу, пожалуй, чаще всего произносят иностранные туристы, приезжающие в столицу Беларуси. И добавляют: здесь спокойно.

По уровню безопасности наша страна входит в десятку мировых лидеров наряду с Катаром, Сингапуром, Австрией. Чего не скажешь о наших ближайших соседях. Латвия на 40-й строчке, Литва - ниже еще на 10 пунктов, у России - 67 место, Украина - 85-я.

То, что в Беларуси спокойно, признают во всем мире. А мы, кажется, привыкли. И порой даже не задумываемся, чего стоит эта безопасность.

В то время, когда неспокойно во всем мире, и новости о взрывах, терактах, стрельбе не опускаются в топе новостей (буквально вчера к этому списку добавился и Лондон) - главное, чем стоит дорожить, это безопасностью.

К сожалению, есть те, кто этого не понимает, и ради своей личной выгоды совершают попытки разрушить то, чего так долго добивались и что так бережно хранят белорусы - мир, спокойствие и независимость. Таким провокаторам Президент не раз адресовал: не та страна, в Беларуси такое не пройдет. Да и украинский пример с кровавым сценарием Майдана буквально перед глазами.

Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты "Комсомольская правда", гендиректор радиостанции "Говорит Москва": "Что в Беларуси власть сильная, что она тренированная к такого рода опасностям, это не новость, и это, на мой взгляд, очень хорошо. Потому что хуже всего поддаться замаскированным опасностям, они иногда не выглядят тем, чем являются, вот этому поддаваться нельзя. Многие бы хотели ситуацию и в России, и в Беларуси раскачать, использовать. Но я должен сказать, что Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что всем, кто не ценит безопасность и стабильность, у него есть предложение, он выдаст путевку на Украину. Украина - это живая картина того, чего мы не должны допустить у себя".

Николай Бордюжа, Генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 гг.): "Риска в Беларуси повторить судьбу Украины нет никакого. Там крепкая власть! Очень крепкий Президент с абсолютно внятной своей позицией. С хорошо развитой системой силовых структур и политической жизни. И то, что там есть оппозиция, которая выступает, это только обогащает политическую жизнь Беларуси, не более того. Но с точки зрения стабильности, я считаю, что Беларусь сейчас находится на лидирующих позициях".

И как бы ни хотелось кому-то подвинуть Беларусь с этих лидирующих позиций, на каждое такое действие есть законное противодействие. Конечно, события начала недели настораживают. Это и попытка прорыва рубежа, и муляж гранаты в автобусе, прибывший в Беларусь журналист, который специализируется на репортажах из горячих точек. Почему все они фактически одномоментно устремились в Беларусь и с какими намерениями - сейчас выясняет следствие. Но даже тем, кто вынашивает опасные замыслы, дали понять: белорусы берегут самое ценное - возможность жить на своей земле, жить спокойно и мирно. А это не позволено разрушить никому.

Чтобы жизнь на этой земле была спокойной, нужно следовать основам, которые прописаны в Конституции и которые приняли сами белорусы. Их выполнение - гарантия безопасности государства. Впрочем, и поддержание правопорядка должно быть в строгом соответствии с законами страны - это ориентир от Президента.