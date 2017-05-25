Президент: Оптимизация в Следственном комитете не должна повлиять на качество и принципиальный характер следствия

22 Мая 2017 15:04

Президент считает, что оптимизация в Следственном комитете не должна повлиять на качество и принципиальный характер следствия. Вопрос реформы правоохранительной системы был затронут на встрече Александра Лукашенко с главой комитета. Как минимум раз в полгода Иван Носкевич докладывает о положении дел в отрасли. Сегодня глава СК рассказал о том, что к первому сентября завершится сокращение кадров в ведомстве. Примерно на 9%. Это важный шаг в оптимизации всей структуры.

Главный показатель 2017, о котором сообщил глава Следственного комитета, – количество заявлений и сообщений о преступлениях в начале года сократилось. Речь шла и о международном сотрудничестве белорусских следователей. Настоящий прорыв в контактах с Китаем и США. ФБР заинтересовано в нашем опыте расследования киберпреступлений.

Иван Носкевич также доложил о расследовании резонансных уголовных дел, которые находятся на контроле Президента. В частности, по факту взрыва на Скидельском сахарном комбинате. В результате февральского ЧП там погибли 4 человека. Назначено несколько сложных экспертиз, чтобы окончательно прояснить ситуацию.

Президент поручил председателю Следственного комитета лично разобраться с неприятной ситуацией, в которой оказался Леонид Пеньковский. Он недавно возглавил Оршанский райисполком.