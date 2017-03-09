Президент: обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности в стране в целом стабильная и контролируемая

10 Марта 2017 12:02

Обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в стране в целом стабильная и контролируемая. Об этом заявил Президент Беларуси на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем.

Во Дворце Независимости максимально широко представлены все ветви власти. Это главное отличие совещания от традиционных встреч. Александр Лукашенко отметил, что преступность за последние 10 лет снизилась вдвое, растет и раскрываемость преступлений. По мнению Главы государства, один из важнейших акцентов в работе правоохранительных органов - это профилактика преступлений.

Одна из тем большого совещания - оптимизация правоохранительной и судебной систем. Однако это не самоцель, отметил Президент. Главная задача - повысить качество госуправления и поднять его на новый, современный уровень. Александр Лукашенко заявил, что требования к работе правоохранительной системы будут только повышаться.