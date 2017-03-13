Президент обещает дальнейшую поддержку развитию IT-сферы в Беларуси

13 Марта 2017 12:03

Максимально задействовать потенциал страны и работать на благо государства. Таков лейтмотив общения Президента с профессионалами из IT-сферы.

Сегодня Президент Александр Лукашенко посетил одни из самых успешных компаний в этом секторе И-Экс-Пи Кэпитал и Бануба Девелопмент. Последняя занимается разработкой технологии дополненной реальности. Проект презентовал инвестор и предприниматель Виктор Прокопеня. Мобильное приложение - это мессенджер, который помогает пользователям по всему миру писать сообщения с использованием графики и видеоэффектов. Разработка может быть востребована в сфере безопасности, индустрии развлечений и образования. Речь также шла о развитии сферы высоких технологий в Беларуси. В свое время поддержку получила идея развития IT-парка. Новый скачок может дать система, которая будет стимулировать создание собственных высокотехнологичных продуктов. Не стоит замыкаться только на аутсорсинге. А для этого нужны законодательные изменения. Подробности посещения Президентом IT-предприятий - в наших следующих выпусках.