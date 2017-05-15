Президент: Объединить научные потенциалы для совместного создания инноваций

15 Мая 2017 09:03

Объединить научные потенциалы для совместного создания инноваций. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня на заседании круглого стола глав государств на международном форуме в Китае . По мнению Александра Лукашенко, инициатива "Один пояс - один путь" - это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций. Мероприятие проходит в международном конференц-центре в живописном пригороде Пекина. Там работает наш корреспондент Андрей Кривошеев (прямое включение).

Доброе утро, Минск. Главный рабочий день форума "Один пояс - один путь" здесь в Китае в самом разгаре. В 9:25 по пекинскому времени и в 4:25 утра по Минску глава Беларуси прибыл в международный конференц-центр на озере Яньци.

Это один из самых живописных уголков предместий Пекина. Именно здесь вблизи фрагментов Великой китайской стены - символа исторической преемственности и устойчивости - Китай придает новое дыхание своей глобальной концепции "Сообщество единой судьбы". На самом деле, идеи столь же древние, сколь и Великая китайская стена. Сегодня это и основа современной дипломатии официального Пекина, и тысячелетняя традиция взаимовыгодного сотрудничества. Кстати, идея очень близка двум главным столпам белорусской внешней политики - многовекторности и созданию дальней дуги партнерства и дипломатии от Венесуэлы и Судана до Турции, Пакистана и, безусловно, Китая.

До начала заседаний ответственная и прописанная поминутно церемония встречи лидеров Европы, Азии, Африки и Америки. Протокол суровый, но главы Китая и Беларуси даже в таком формате приветствуют друг друга как добрые друзья.

Именно о такой искренности в международной политике говорит председатель Си во вступительной речи. Пора заканчивать время военно-политических агрессий и циничной эксплуатации в экономике. Инициатива "Нового Шелкового пути" должна опираться на самые эффективные интеграционные проекты, которые, как кирпичики Великой стены, лягут в основу глобального проекта "Одного пояса". Именно в этом контексте глава Китая упоминает наш Евразийский союз. Подчеркивая: "Новый Шелковый путь" - не только пространство экономического роста и гигантских проектов: магистралей, коммуникаций, железных дорог и большой энергетики, - это путь для личного роста человека и достатка целых народов. Ни один иной экономический проект в мире так четко эту цель не проговаривает и не ставит.

Первое пленарное заседание на высшем уровне под девизом "Синергия микро- и макропроектов". Именно в этом разрезе выступление Александра Лукашенко на круглом столе форума. Белорусский лидер призвал использовать уникальную историческую возможность для перехода к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству. Такому, которым отличается Беларусь в отношениях с союзниками и партнерами. Без навязывания чуждых интересов и агрессивной торговой экспансии - именно так, как предлагает Китай в рамках "Одного пояса". "Шелковый путь" - это ведь проект поверх частных интересов и блоков на принципе интеграции интеграций, будь то проекты европейские, евразийские или азиатские. Президент Беларуси подчеркнул: мы гордимся, что стали первыми в Европе и одними из первых в мире, кто поддержал и уже начал строительство экономического пояса "Шелкового пути". Вместе с Китаем индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это и новая правовая база отношений. Во многом универсальная и образцовая для мира. Вторая инициатива Беларуси - синергия научная. Александр Лукашенко предложил на межгосударственном уровне и с господдержкой формировать центры исследований и научных обменов. Именно так с Китаем уже работаем в сфере ВПК: наши знаменитые "Полонезы", оружие сдерживания и защиты, не нападения. Так же работаем в энергетике, космосе, тяжелом машиностроении. Третья белорусская идея для глобального форума - информационная безопасность. Скоординированная защита правительственных и коммерческих баз данных. Т.е. государства и спецслужбы не шпионят друг за другом, провоцируя потом глобальные утечки и скандалы, а вместе защищают критическую инфраструктуру. Завершая выступление, Президент Беларуси подчеркнул: наша страна - надежный партнер Китая и всех, кто следует принципам ответственной и открытой политики. Мы открыты миру и работаем на благо стабильного развития будущих поколений. И ровно этого же ждем от своих союзников и партнеров. Добавлю, что сейчас основной рабочий день форума в самом разгаре. Впереди выступления лидеров Америки, Африки, Европы и Азии. Впереди дискуссии и диалоги в кулуарах. У Президента Беларуси запланирован ряд двусторонних встреч на высшем уровне. Например, на полях саммита состоялись переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальная Анкара для нашей страны - партнер давний и стратегический. Это крупный инвестор, партнер в десятках совместных проектов, гостеприимный хозяин для десятков тысяч белорусских туристов. Без Турции невозможно сегодня представить решение миграционного кризиса в Европе, это затрагивает нас в том числе и безопасность всего большого Ближнего Востока. Отсюда насыщенная повестка переговоров двух лидеров и в сфере экономики, и в политическом взаимодействии. Также Александр Лукашенко планирует сегодня обсудить действующие и новые совместные проекты с крупным китайским бизнесом. Детальная информация об этом - в наших новых материалах с полей форума "Один пояс - один путь" из Пекина.