Президент
14 Марта 2017 12:02
Президент назначил Ирину Костевич на должность министра труда и соцзащиты
Кадровый день у Главы государства. В Беларуси новый министр труда и соцзащиты. На эту должность Президент Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич. Ранее она занимала должность замминистра экономики. В разное время была главным экономистом, начальником управления, а после - заместитель руководителя статистического ведомства Беларуси.
Подробности кадровых решений Главы государства смотрите в следующем выпуске.
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