Главная>>Агентство теленовостей>>Президент>>Президент назначил Ирину Костевич на должность министра труда и соцзащиты
Президент
RSS
Президент назначил Ирину Костевич на должность министра труда и соцзащиты
Скачать Поделиться

14 Марта 2017 12:02

Президент назначил Ирину Костевич на должность министра труда и соцзащиты

Кадровый день у Главы государства. В Беларуси новый министр труда и соцзащиты. На эту должность Президент Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич. Ранее она занимала должность замминистра экономики. В разное время была главным экономистом, начальником управления, а после - заместитель руководителя статистического ведомства Беларуси. 

Подробности кадровых решений Главы государства смотрите в следующем выпуске. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =