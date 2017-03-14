Президент назначил Ирину Костевич на должность министра труда и соцзащиты

14 Марта 2017 12:02

Кадровый день у Главы государства. В Беларуси новый министр труда и соцзащиты. На эту должность Президент Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич. Ранее она занимала должность замминистра экономики. В разное время была главным экономистом, начальником управления, а после - заместитель руководителя статистического ведомства Беларуси.

Подробности кадровых решений Главы государства смотрите в следующем выпуске.