Президент направился с рабочим визитом в Кыргызстан

13 Апреля 2017 19:01

Александр Лукашенко примет участие сразу в двух саммитах - ЕАЭС и ОДКБ. Самолет Главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. Завтра в Бишкеке лидеры "пятерки" обсудят актуальные вопросы евразийской интеграции. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами. Ожидается, что будет рассмотрена заявка Молдовы на получение статуса наблюдателя в ЕАЭС. В этот же день Президент Беларуси примет участие в неформальном саммите ОДКБ. Лидеры шести стран обсудят актуальные вызовы, а также пути совместной борьбы с ними. Не допустить террористических угроз в регионе, подконтрольном ОДКБ, призван специальный Центр кризисного реагирования. Его запустят в этом году, апробировав предварительно в Беларуси, Казахстане и России.