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20 Декабря 2016 15:04

Президент направил соболезнование в связи с трагедией в Берлине

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования и слова поддержки Президенту Федеративной Республики Германия Йоахиму Гауку, родным и близким погибших в результате трагедии в Берлине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси скорбят и разделяют горе и боль семей жертв. "До глубины души потрясены ужасной трагедией в Берлине, в результате которой погибли и пострадали невинные люди. Особенно ранит то, что это случилось в преддверии светлых праздников Рождества Христова и Нового года", - говорится в соболезновании.





