Президент намерен максимально объективно оценить работу правительства

14 Марта 2017 15:04

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании, где обсуждали подготовку к большому отчету Совета Министров. На нем обсудят тенденции и ситуацию в экономике. Предполагается, что такая встреча пройдет после того, как станут известны результаты первого квартала 2017 года.

Глава государства рассчитывает, что это будет обстоятельный разговор. Мероприятие поручено провести в расширенном формате. Будут приглашены более 300 человек. В частности, большее представительство Александр Лукашенко рассчитывает видеть со стороны вертикали власти в регионах, директоров предприятий и организаций - людей, которые видят и знают обстановку на местах.