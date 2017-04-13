Президент: Межрегиональное взаимодействие должно стать локомотивом в отношениях Минска и Пекина

13 Апреля 2017 15:00

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарем Комитета Компартии Китая провинции Хунань. Ду Цзяхао прибыл в Беларусь во главе представительной делегации. Переговоры с членами правительственных и партийных структур КНР предваряют встречу президентов. Обсуждается развитие сотрудничества, в том числе и инвестиционное. Отмечается, что есть возможность увеличить поставки товаров, в частности, продовольственных. Беларусь и Китай также делают упор на промышленную кооперацию. Между провинцией Хунань, которая является значимым индустриальным регионом Китая, налажен диалог с Могилевской областью.

Ду Цзяхао, секретарь Комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань: "Вы определили новые перспективы для развития сотрудничества между нашим регионом и Могилевской областью. Я хочу сказать, что Беларусь - главный друг для Китая и, в частности, провинции Хунань. Своей личной дружбой с председателем КНР Вы создали надежную основу белорусско-китайского взаимодействия. Сотрудничество Беларуси и провинции Хунань должно стать образцом взаимодействия для других китайских регионов".

Между Минпромом Беларуси и компанией "Зумлион" ранее был подписан меморандум о сотрудничестве. Предполагается, что делегация из КНР посетит промышленные гиганты страны: МАЗ, БелАЗ и завод "БелДжи". В индустриальном парке "Великий камень" установят памятный знак на строительной площадке по производству автомобильной спецтехники. Беларусь и Китай вышли на доверительное всестороннее стратегическое партнерство. Настолько высокий уровень взаимодействия официальный Пекин поддерживает только с четырьмя государствами, включая нашу страну. Этому способствовал и откровенный диалог лидеров двух стран.