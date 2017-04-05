Президент: Местную дорожную сеть Беларуси в течение 3-4 лет необходимо привести в порядок

6 Апреля 2017 07:00

Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил накануне на совещании по развитию местных автодорог. Проанализировать проблемы в этой сфере Глава государства решил еще в декабре во время открытия второй кольцевой дороги. В последнее время большое внимание уделялось развитию республиканских дорог, состояние же местных отошло на второй план. Поэтому необходимо найти решение вопросов, связанных с региональными трассами.

На совещании речь шла и о финансировании развития сети региональных автодорог и их реконструкции. Основные критерии, по-прежнему, это эффективное использование средств, грамотные технические решения и хозяйский подход. По словам Президента, при ремонте и восстановлении дорог главное - соблюдать стандарты качества и не растягивать сроки.