Президент: для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет

30 Мая 2017 12:02

Для спортсменов в Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи нет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на олимпийском собрании. Встречу долго откладывали. Требовалось время для рассмотрения на всех уровнях итогов прошедшего олимпийского цикла. Оценить перспективы выступления на предстоящих зимних Играх, обсудить подготовку к летним стартам в Токио. В НОКе сегодня – элита спортивной общественности.

Руководители федераций, спортсмены, тренеры - всего около двухсот человек. Александр Лукашенко переизбран на пост Президента Национального олимпийского комитета. В Беларуси удалось сохранить госсистему поддержки спорта. Несмотря на трудности, вкладывали в строительство и обновление объектов в Минске и регионах. Однако результаты на мировых площадках радуют не всегда. Напомним, в ближайшее время Беларусь станет хозяйкой важных мировых состязаний. Через два года пройдут Европейские игры, в 21-ом - чемпионат мира по хоккею.