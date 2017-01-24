Президент дал согласие на экспорт в этом году почти двух миллионов кубометров необработанной древесины

25 Января 2017 07:00

В Беларуси должна быть обеспечена переработка всей древесины внутри страны. Такое требование накануне высказал Глава государства, заслушивая доклад по вопросам реализации на экспорт круглых лесоматериалов.

Правительство выступило с предложением продлить действие экспортных квот на лес.

Президент напомнил, что в начале прошлого года был подписан указ,

согласно которому вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия Главы государства было запрещено. (Только в исключительных случаях, как массовый вал деревьев из-за ураганов). Александр Лукашенко дал согласие на экспорт в этом году почти двух миллионов кубометров необработанной древесины. Но предупредил, что впредь весь ресурс древесины должен перерабатываться в стране. Нынешнее решение объясняется тем, что еще не на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности завершилась модернизация. Основная задача - обеспечение сырьем внутреннего рынка и как следствие - выпуск экспортоориентированной продукции.