Президент: Белорусской науке необходимы важные решения, движение вперед и развитие

7 Апреля 2017 15:06

Белорусской науке необходимы важные решения, движение вперед и развитие.

С такого требования Глава государства сегодня начал большое профильное совещание с участием правительства, ученых, ректоров и директоров крупных промышленных предприятий. Всего обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения в здании президиума Национальной академии наук собрались более 400 человек. Александр Лукашенко попросил ученых, которые будут выступать с докладами, быть максимально искренними и не утаивать проблемных моментов. Более того, четко сформулировать, насколько отвечает современным реалиям существующая система управления и функционирования науки.

Еще до начала большого разговора Президент ознакомился с выставкой научных и научно-технических достижений. 150 новейших экспонатов - это результаты исследований и разработок за последние два года. Здесь инновации во всех сферах: от оборонного потенциала страны до лекарств, космических исследований, электрокаров и сельхозразработок. Однако Александр Лукашенко отметил, что не хотел бы, чтоб эти достижения затмили те проблемы, которые сегодня существуют в науке.

В эти минуты большое совещание в Академии наук продолжается. Подробности в наших следующих выпусках.