Президент: Белорусские трассы необходимо привести в порядок за 3-4 года

5 Апреля 2017 15:03

Привести в порядок за 3-4 года - такое поручение относительно дорог Беларуси дал сегодня Глава государства. Во Дворце Независимости прошло профильное совещание.

Проанализировать проблемы в этой сфере Александр Лукашенко потребовал еще в декабре во время открытия второй кольцевой. В последнее время большое внимание уделялось развитию республиканских трасс, состояние же местных дорог отошло на второй план. И теперь необходимо найти решение вопросов, связанных с региональными трассами. При этом от 6 до 10 тысяч километров покрытия в Беларуси требуют неотложного ремонта.

Одной из ключевых тем совещания стало финансирование развития сети региональных автодорог. Президент отметил, что местные власти часто ссылаются на нехватку средств. Уже после окончания разговора Министр финансов Владимир Амарин объяснил журналистам, как будут распределяться деньги.

Владимир Амарин, Министр финансов Беларуси:

"На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 17-го по 20-й год будет направлено около 900 миллионов рублей. Это средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении. Из этих 900 миллионов примерно 40 % будут средства, поступающие от взимания госпошлины. Уже в текущем году будет направлено на улучшение местных дорог около 120 миллионов рублей за счет указанных источников".

На совещании, которое длилось около трех часов, детально обсудили не только финансовые вопросы, но и рассмотрели технические аспекты реконструкции дорог. Главные критерии, по-прежнему, эффективное использование средств, грамотные технические решения и хозяйский подход. В целом местные автодороги сегодня связывают 23 тысячи населенных пунктов, в том числе и подъезды к промышленным и сельскохозяйственным объектам, санаториям, а также памятникам. Усовершенствованное покрытие имеют меньше половины местных магистралей. Всего в стране 71 тысяча километров региональных трасс.