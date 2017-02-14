Президент Беларуси заявил о необходимости реального улучшения условий для работы бизнеса

14 Февраля 2017 21:02

О необходимости реального улучшения условий для работы бизнеса и повышения деловой активности заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече рабочей группы, которая занимается оптимизацией контрольной деятельности. В ее составе - представители госорганов и успешные предприниматели. Группа создана в начале года. Это как раз тот самый наглядный пример положительной практики обсуждения важных для страны вопросов, когда приглашают специалистов и экспертов из разных сфер. Главное - услышать разные взгляды. Александр Лукашенко поставил задачу пересмотреть подходы к назначению контрольных мероприятий, сократить их количество и реорганизовать. Как подчеркнул Глава государства, внеплановые проверки не должны парализовывать работу организаций. Для этого следует повысить ответственность контролеров. Упрощения требуют и административные нормы, напрямую влияющие на ведение бизнеса. Все подробности - у Ольги Макей.

Директор частной строительной компании показывает новый объект - это будущий торгово-офисный центр в Щучине. Предприятие "Станислава" уже построило в городе мини-рынок и несколько магазинов, поэтому предприниматель не понаслышке знает, что такое сдать объект. МЧС, санстанция, Госстройнадзор - за 23 года в бизнесе он не раз открывал двери контролерам, правда, объясняет: из-за дублирования функций потом самому приходится обивать пороги надзорных органов.

Предприниматели скажут: у проверок свои плюсы. Ведь хороший хозяин заинтересован, чтобы его предприятие работало по правилам. Но количество их можно и сократить в пользу качества. За последнее десятилетие бизнес-климат Беларуси заметно потеплел: дебюрократизация, упрощение регистрации, принцип одно окно, либерализация, льготы в провинции. Но некоторые административные и бюрократические препоны все же остаются.

В первую очередь это огромное количество проверок, которые порой не помогают, а мешают работать. На эту тему Президент не раз обращал внимание.

Спустя несколько дней после этого предложения Александра Лукашенко последовало официальное заявление от МЧС - ведомство отменяет проверки малого и среднего бизнеса. Предпринимательская среда такую новость восприняла позитивно, мол, вздохнуть будет легче. Во всяком случае, такой комментарий можно часто встретить на форумах. Некоторые называют это хорошей тенденцией, благодарят Президента за то, что сдержал слово. Но и беспокоятся, не приведет ли отмена проверок к проблемам. Но здесь правило жесткое: государство идет навстречу, но тогда и большую ответственность берет на себя руководитель предприятия.

При этом руководитель должен не забывать и про ответственность социальную. Чтобы взвесить все за и против в вопросе проверок и мониторинга, еще в январе была создана рабочая группа, куда вошли специалисты самых разных сфер. Сегодняшняя встреча - продолжение практики открытых совещаний, когда за одним столом с Президентом специалисты с разным опытом и разными взглядами. Госконтроль, МЧС, медики, бизнесмены, руководители крупных белорусских производств и предприятий с иностранным капиталом. Именно услышав мнения и проблемы каждого, проще принять правильное решение.

О том, что проверки порой действительно занимают слишком много времени и отвлекают руководителя от непосредственных обязанностей, рассказывает предприниматель из Гродненской области. Говорит, иногда возникает желание добавить в штат отдельного специалиста, который будет работать исключительно с бумагами по проверкам и мониторингам.

Каждый день в стране проходит около 450 проверок. А внеплановые визиты на крупные предприятия случаются до полусотни раз в год. Казалось бы, при таком надзоре порядок должен быть абсолютно везде.

Но на деле возникают странные ситуации, когда при тотальном контроле грубые факты нарушений вскрываются именно Президентом страны во время рабочих поездок.

Именно при таком подходе сам руководитель будет заинтересован, чтобы на его предприятии был порядок. А пока даже количество проверок говорит само за себя. Внеплановых в этом году было 76% от общего числа. Если контролеру приходится так часто наведываться снова, значит - профилактическая работа неэффективна. Президент обращает внимание еще на ряд проблем. Контроль - прерогатива государства, подключать коммерческие организации к проведению проверок - недопустимо. Центральное звено здесь - госконтроль. Это ведомство, в том числе, мониторит проводимые в стране проверки. Из плана на первое полугодие уже вычеркнули 800 незаконных.

Елена Горнак, заместитель начальника отдела КГК Беларуси: "Также в 2016 году было выявлено более 2000 нарушений в законодательстве контрольной деятельности, за что были привлечены к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц".

Во время общения Президент озвучивает несколько примеров, которые в работе недопустимы. Например, Минздрав привлекает к мониторингу производства лекарств крупнейшую аптечную сеть "Белфармация". А ведь это конкурирующее предприятие. Реорганизации требует и ведомственный контроль, который слишком часто занимается проверками исключительно по поручению правоохранителей.

Ресторатор Владислав Бриштель начинал карьеру 12 лет назад у барной стойки заведения в Кобрине. Затем перебрался в Минск и дорос до должности арт-директора. Полученный опыт побудил начать свой бизнес. Инициативный юноша открыл первый в Беларуси шпионский бар, который сегодня стал популярным туристическим объектом. О нормах и правилах ресторанного дела готов рассказывать долго, ведь есть требования, которые, кажется, противоречат любой логике.

На реализацию каждого его проекта - будь то бар или рестобар - уходило около года. Самым сложным оказалась смена функционального назначения помещения - ранее в обоих заведениях были торговые площади.

На эти проблемы обращает внимание и Президент. Беларусь стремится сделать ведение бизнеса проще, но, вместе с тем, административных процедур для начала собственного дела сегодня более 900. Только чтобы открыть небольшое кафе, нужно поставить галочки напротив 12 пунктов. На это уходит порой полгода. Не каждый выдержит такое испытание. А некоторые требования порой абсурдны, их выполнение не окупит даже прибыль от бизнеса.

Про иностранные драники в Беларуси - это не шутка. Вот реальный пример. Виталий открыл паб буквально год назад. Показывает кухню: места для персонала почти не осталось. А все из-за многочисленных холодильников и раковин. Последние обязательны даже при наличии современных посудомоечных машин, такие правила. Кафе в старинном здании в центре Витебска. Расширить площадь за счет сноса стен здесь нельзя - историческая ценность.

Не мешать, а помогать развитию деловой инициативы - это главное требование Президента. Поэтому от ненужных правил, каждое из которых - лишь повод наказать руководителя, стоит избавляться. Ведь как, например, на качество блюд в столовой влияет количество крючков для одежды в гардеробе? А такой норматив есть. Конечно, подобные правила - претенденты на выбывание из списка требований. А вот непосредственно к продуктам питания и переработчикам отношение строже.

Александр Субботин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора: "Несмотря на то, что стоит задача оптимизировать систему проверок, будем максимально тщательно подходить. Здоровье человека не оценивается деньгами и средствами. Это основная приоритетная задача".

По пути оптимизации регламентов идет и строительная сфера. Сегодня у этого министерства 350 технических кодексов. Министр Анатолий Черный делится: анализируют даже погодные условия. За 50 лет так называемая снеговая нагрузка снизилась, поэтому металлоконструкции в строительстве стали легче. Еще недавно в этой сфере было более 2 тысяч нормативно-правовых актов. Требования сократили в 20 раз. Оставили лишь 125 обязательных к исполнению.

По сути, упрощением этих проверочных процедур государство в первую очередь идет навстречу бизнесу. Для многих эта сфера теперь покажется более привлекательной и простой. Но надо понимать, что предпринимательская жилка есть далеко не у каждого - об этом скажет любой предприниматель со стажем. Но каждому ли по плечу ноша собственного дела? Этим риторическим вопросом задается и Президент, ведь нужно взглянуть на вопросы бизнеса с разных сторон.

Этот тезис Президента подтверждают и опытные бизнесмены, которые были на встрече. Жизнь показывает: способных заниматься своим делом самостоятельно, да еще и успешно - не так-то много. Главное в этом деле не только желание, но еще ответственность и порядочность. Тех, кто трудится честно, дает рабочие места и возможность заработать, приносит пользу стране, государство всегда поддержит.

Итоги этой откровенной беседы станут основой предложений, которые рабочая группа должна внести на рассмотрение Президенту в течение первого квартала. Высказал свою идею и госконтроль - создать совет по координации проверок. Глава государства не против, но с условием - функции этого органа не должны пересекаться с другими. А для специалистов после этого совещания - список из двух десятков задач. Главная - улучшить условия для деловой активности в Беларуси. При этом работа группы должна быть публичной - с привлечением и бизнеса, и общественности.