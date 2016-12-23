Президент Беларуси выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, родным и близким погибших журналистов

26 Декабря 2016 07:02

Президент Беларуси выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем, а также родным и близким погибших журналистов. Александр Лукашенко отметил, что важность профессии тележурналиста в наше время переоценить тяжело, и тем больнее терять лучших ее представителей. Тех, кто любимому делу служит до последней секунды.