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26 Декабря 2016 07:02

Президент Беларуси выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, родным и близким погибших журналистов

Президент Беларуси  выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем, а также родным и близким погибших журналистов.  Александр Лукашенко отметил, что важность профессии тележурналиста в наше время  переоценить тяжело, и тем больнее терять  лучших ее представителей. Тех, кто любимому делу  служит до последней секунды.

 

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