Президент Беларуси встретился с представителями российского бизнеса и руководителями белорусской калийной отрасли

13 Июня 2017 19:04

Расширять поле деятельности на белорусском рынке предложено Сбербанку. Сегодня Президент встретился с главой крупнейшего банка России.

Александр Лукашенко и Герман Греф обсудили ситуацию, сложившуюся в мировой экономике, а также ее влияние на финансовые секторы в Беларуси и России. На встрече также присутствовал российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Отдельной темой переговоров стало развитие отношений со Сбербанком, у которого в Беларуси работает дочерняя структура “БПС-Сбербанк”. Сегодня финансовый холдинг - крупнейший инвестор в белорусскую экономику.

Дочерние представительства Сбербанка работают более чем в 20 странах. В ежегодном рейтинге "Топ-тысяча банков мира" он занимает первое место среди финучреждений Центральной и Восточной Европы. В прошлом году группой Сбербанк было инвестировано около полумиллиарда долларов в белорусскую нефтяную сферу. Еще около 61 миллиона вложено в энергетический комплекс страны.

И еще один пункт в рабочем графике Президента - встреча с представителями российского бизнеса и руководителями белорусской калийной отрасли. Основная тема переговоров - возможности возобновления сотрудничества хозяйствующих субъектов Беларуси и России в калийной сфере. На встрече предметно обсуждены подходы к этому, а также актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия. Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси и исключительно на взаимовыгодной основе.