Президент Беларуси встретился с председателем Комитета регионов ЕС

23 Мая 2017 12:02

Мероприятия Комитета регионов Евросоюза и Минская конференция региональных и местных органов власти "Восточного партнерства" глубоко вплетаются в общую ткань нормализации отношений Беларуси и Европы.

Об этом сегодня заявил Президент Беларуси на встрече с главой Комитета финном Маркку Марккула. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь надежный и последовательный партнер всех, кто заботится о гармоничном развитии провинции. Мы благодарны за предметное рассмотрение на Минской конференции вопросов энергоэффективности и устойчивого развития регионов. Кроме того, Глава государства выразил надежду, что Председатель Марккула приложит усилия для сближения Беларуси с родной для гостя Финляндией, которая может выступать примером обустройства страны, в том числе в разрезе регионов.

Комитет регионов Евросоюза готов делиться с Беларусью передовым опытом и актуальными наработками по теме развития регионов и местного самоуправления. Уделяется огромное внимание развитию малых населенных пунктов и повышению качества жизни людей. Также Маркку Марккула высоко оценил активность и вклад Беларуси в развитие инициативы в рамках "Восточного партнерства".