Президент Беларуси встретился с коллективом предприятия "Кроноспан"

21 Марта 2017 21:11

Во время посещения производства холдинга "Кроноспан" Президент встретился с коллективом могилевского предприятия. Сотрудники задали Главе государства ряд вопросов. Спектр затронутых тем - от экономики до безопасности.

Подробности разговора - у Ольги Макей. Коллектив Кроноспана в Беларуси - больше тысячи сотрудников. Конкретно на этом предприятии работают 208 человек. В планах инвесторов - расширять производство, а значит, и штат. Международная корпорация уже предлагает вакансии. Кстати, на каждое созданное на Кроноспане рабочее место приходится еще 10 на смежных фирмах и предприятиях.

Буквально неделю назад в Могилеве даже ярмарку вакансий провели. Получить работу в компании захотели 460 человек. Но на производство нужно около 80 специалистов. Конкурс серьезный, да и желающих много - привлекает и зарплата, здесь она выше средней по стране.

Цель визита - посмотреть, как работают иностранные инвесторы. Это предприятие хороший пример, но Александр Лукашенко, общаясь с коллективом, обращается к руководителям компаний по всей стране - главное в погоне за оптимизацией не допустить бездумного сокращения людей. Да и вообще, в стране настало время навести порядок в сфере занятости.

Конечно, могилевчан, как и всех белорусов, шокировали инциденты, которые накануне были в топе всех информационных лент. Это и транзитный самолет с радиационным грузом на борту, и предмет, похожий на гранату с порошком в автобусе Швайбург-Москва в пункте пропуска "Варшавский мост" и попытка прорыва южного рубежа Беларуси. Ночью неизвестные на Jeep Grand Cherokee в пункте пропуска "Александровка", на границе с Украиной, сбивают металлическое заграждение, шлагбаум и пытаются прорваться на территорию Беларуси. Чтобы задержать нарушителей, пограничники даже применяют оружие, и через несколько минут автомобиль настигают уже оперативники. В машине находят оружие, предметы, похожие на взрывное устройство с часовым механизмом, и многое другое. Для чего им так срочно нужно было попасть в Беларусь, пока выясняет следствие, остается только догадываться. Но главное, мгновенная реакция пограничников и правоохранителей демонстрирует: нарушить самое ценное, что есть у Беларуси и белорусов - мир и спокойствие - не позволено никому.

Затронув тему белорусской оппозиции, Президент вспоминает разговор с Иосифом Середичем. Редактор "Народной воли" предложил организовать встречу с властью, Александр Лукашенко идею поддержал, но с оговоркой - за столом должна быть оппозиция.

Тему чрезмерной активности оппозиции тут же подхватывают и собеседники Президента. Ведь действительно еще совсем недавно тех, кто называют себя лидерами этой самой оппозиции, было не видно - не слышно. Легли на дно? Прятались? Интересуются мнением Александра Лукашенко.

Отвечая на вопрос инженера по пожарной безопасности Кроноспана, Александр Лукашенко рассказывает и о недавнем задержании заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям. Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки.

Понятно, что градус общественных настроений зависит в том числе и от состояния экономики. Ведь отсюда уровень занятости и наших доходов. Для того, чтобы бизнес-среда развивалась без препятствий, в последнее время принят ряд ключевых решений. Ведь те же инвестиции - это в первую очередь появление в стране новых технологий, производств и главное - рабочих мест. В Беларуси уже разрешили безвизовый въезд на 5 дней - как раз хватит, чтобы не только познакомиться со страной, но и, например, заключить важный контракт. Следующий шаг - избавить деловую среду от устаревших требований, лишних проверок и мешающих препонов - это поручение Президента. Впрочем, главное, чтобы инвестор работал честно, и Кроноспан - пример для других.

Впрочем, сделать жизнь людей качественной, а работу эффективной сегодня не возможно без инновационных и прогрессивных идей во всех отраслях экономики. Чтобы результат труда белорусов был конкурентоспособным, в нынешних реалиях нужны высокотехнологичные производства и передовые разработки. Беларусь уже известна миру космическими технологиями и микроэлектроникой, развитой медициной, самыми большими на планете машинами, IT-разработками. Как раз сейчас 12 лучших белорусских проектов соревнуются за звание лауреата Госпремии. Ноу-хау не так давно показали Президенту, а Агентство теленовостей подготовило серию специальных репортажей "Дело жизни" о каждой разработке. Технологии уникальные: белорусские микросхемы полетят на Меркурий, новые сорта растений экономят десятки миллионов долларов, умные машины помогут в АПК, нефтяники придумали, как из старых скважин добывать в 4 раза больше, а проектировщики - как сделать металлоконструкции прочнее. Словом, в Год науки ученым есть что показать, но чтобы быть впереди конкурентов, нельзя останавливаться на достигнутом.

Эта встреча для коллектива - повод пообщаться с Президентом, а для Г лавы государства - узнать, что волнует общество. Тем более, все знают, Александр Лукашенко ответит на любые вопросы. Да и вообще, это уже стало традицией Президента, в каждой рабочей поездке обязательно встречаться с сотрудниками предприятий. Впрочем, есть обычаи и в коллективах: гостей не отпускать без памятного подарка. Об этой встрече белорусскому лидеру будет напоминать клюшка производства Кроноспан. Но куда важнее сувенира кажутся эти слова владельца компании: именно Беларусь побудила их инвестировать даже больше, чем планировали - если на старте это было 150 миллионов долларов, в этом году сумма превысит миллиард.

Уже позже инвестор поделится - в ближайших планах создание очередного завода в Могилевской области. В Шклове планируют выпускать декоративную бумагу. Президент пообещал с проектом ознакомиться, впрочем, таким инвесторам - порядочным и работающим в интересах государства - всегда зеленый свет.