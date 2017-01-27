Президент Беларуси встретился с главой правительства Сербии

27 Января 2017 15:05

Неизменная политическая позиция - признание суверенитета и целостности Сербии и новые экономические проекты на базе успеха 15-го года.

Об этом сегодня заявил Президент Беларуси на встрече с главой правительства Сербии. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что отношения были и остаются братскими, а в торговле и инвестициях страны равновелики и взаимно дополняют друг друга. При этом тактическая цель - восстановить объемы торговли до четверти миллиарда долларов. Стратегическая задача - устранить все болевые точки в отношениях и двукратный рост товарооборота. По мнению лидера, эта цель абсолютно реальна.

На тех же позициях стоит и премьер-министр Сербии. Александр Вучич особо подчеркнул важность дорожной карты, подписанной накануне, и проектов по поставке и сборке городского и спецтранспорта. Речь в первую очередь о троллейбусах, электробусах и пожарной техники на базе МАЗа. Кроме того, премьер сделал акцент на развитии взаимного инвестиционного партнерства от недвижимости до фармацевтики.