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Президент Беларуси встретился с докладчиком по Беларуси в Парламентской ассамблее Совета Европы
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23 Марта 2017 12:00

Президент Беларуси встретился с докладчиком по Беларуси в Парламентской ассамблее Совета Европы

Итальянский политик уже занимал пост докладчика по нашей стране с 2007 по 2009 годы. И в 2014-м его вновь назначили на эту должность. Отмечается, что именно за время работы Андреа Ригони произошел значительный прогресс в отношениях Минска и Брюсселя. Александр Лукашенко сегодня поблагодарил дипломата за конструктивную позицию и желание внести позитив в развитие связей Беларуси с европейскими организациями.

Визит Андреа Ригони в Минск продлится несколько дней. Итальянский парламентарий на основе этой поездки подготовит проект доклада о ситуации в Беларуси, который представит в ПАСЕ в апреле.

Совет Европы является старейшей в регионе международной организацией. В ее состав входят 47 стран, где проживает около 800 миллионов человек.

  

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