Президент Беларуси встретился с делегацией Костромской области России

7 Февраля 2017 15:02

Прямые связи с российскими регионами становятся все более значимым фактором укрепления двустороннего сотрудничества Беларуси и России.

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Объемы взаимной торговли с этой областью в прошлом году снизились и составили примерно 80 миллионов долларов. Потенциал же сотрудничества намного выше. Уменьшается товарооборот и в масштабах всего Евразийского экономического союза. Белорусский лидер отметил, что такая тенденция вызывает обеспокоенность.

В Костромской области активно ведется строительство жилья, возведение и реконструкция социальных объектов, развитие сети автодорог. Для нашей страны открываются возможности по наращиванию поставок стройматериалов, а также спецтехники. Планируется создание единого сервисного центра, который будет обслуживать машины белорусского производства на территории Приволжского региона.

В программе визита не только переговоры. Вчера делегация ознакомилась с линейкой продукции компании "Амкодор". Сегодня гости посетят столичный Белкоммунмаш. В череде переговоров и встреч в программе визита было время и для исторической памяти.

А в эти минуты переговоры продолжаются в правительстве. Ожидается, что их итогом станет подписание дорожной карты сотрудничества между Костромской областью и Беларусью на три года.