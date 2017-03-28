Президент Беларуси встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении

28 Марта 2017 21:03

Белорусский и армянский народы были и останутся близкими. Эти слова звучали сегодня во время встречи Президента Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении Арменом Хачатряном. Стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия, подвели итоги в торгово-экономическом аспекте, затронули и особо острые темы, среди них и Нагорный Карабах.

Переговоры с дипломатом прошли по случаю завершения его миссии в Беларуси. Армен Хачатрян проработал в Минске 7 лет. Президент отметил большой вклад дипломата в развитие двусторонних отношений. Беларусь является важным торговым партнером Армении, занимая по товарообороту третье место среди стран СНГ. Двустороннее сотрудничество на протяжении последних лет развивается динамично. Взаимный товарооборот с 2001-го по 2015-й увеличился в 12 раз.

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси: "У нас всегда, в течение всей истории, были самые-самые тесные и добрые отношения. Нет ничего абсолютно, нам нечего делить, наоборот, мы всегда отдаем друг другу. Культура, отношения, торговля. И хотелось, чтобы эти отношения были намного теснее. Чтобы мы всегда могли иметь рубежи, которые будем прекрасно преодолевать. Потому что есть полная гармония и взаимопонимание".

Глава государства озвучил белорусскую позицию по нагорно-карабахскому конфликту. В этом, как и других вопросах, Армения и Азербайджан должны разобраться без посредников. Таково мнение Александра Лукашенко. Откровенно Глава государства высказался и о некоторых инсинуациях и домыслах, которые фигурируют в СМИ по линии двустороннего взаимодействия Беларуси и России.

Прокомментировал Александр Лукашенко и подробности экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Напомним, по запросу этой страны он был задержан в Минске в декабре. Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - "Публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы". В январе Генпрокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Отметим, дипотношения между двумя странами установлены в 1993-м. В этом же году в Минске открылось посольство Армении. Беларусь экспортирует карьерную и сельхозтехнику, автобусы и тракторы. В Армении сформирована товаропроводящая сеть более 80-ти белорусских предприятий. Двустороннее сотрудничество обе страны активно выстраивают и в формате Евразийского экономического союза.