Президент Беларуси встретился и с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

17 Марта 2017 07:03

По мнению Александра Лукашенко, Беларусь и российский регион имеют мощный потенциал для наращивания товарооборота и запуска новых проектов. Ставропольский край - один из наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси в России. Сейчас взаимный товарооборот составляет 140 миллионов долларов, однако это не предел. Существенное увеличение цифр обещают проекты в сфере промышленной кооперации, поставок сельскохозяйственной и пассажирской техники. Кроме того, на территории края зарегистрировано более 10 компаний с белорусскими инвестициями. Как подчеркнул Глава государства, Беларусь готова делиться и технологиями, и специалистами.