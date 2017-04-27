28 Апреля 2017 15:02

Сегодня Президент Беларуси вручил государственные премии и награды. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Высшего признания удостоены 37 человек. Те, кто долго и упорно работал, в итоге добившись заметных результатов, - представители АПК, промышленности и науки, медицины и силовых структур. Сегодня Александр Лукашенко особо отметил и успехи белорусских спортсменов. Ордена Почета вручены спортсменам - инструкторам национальных команд Владимиру Самсонову и Виктории Азаренко. В общей торжественности атмосферы звучали не только слова благодарности, но и личные откровения Главы государства.

В области искусства присуждены две государственные премии. Одна - творческому коллективу Национального академического Большого театра оперы и балета за постановку спектакля "Седая легенда". Вторая премия - композитору Владимиру Кондрусевичу за создание целого ряда музыкальных произведений.

Вручение государственных премий и наград - вдвойне знаковое событие, оно проходит в преддверии майских праздников. Лучшее напоминание о том, что достижения и успехи страны были бы невозможны без Великой Победы. Кроме вручения государственных премий и наград, еще одним запоминающимся событием для награжденных стала экскурсия по Дворцу Независимости. Здесь же проходит выставка работ известного белорусского живописца Семена Доморада.