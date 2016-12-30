Президент Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер

29 Декабря 2016 07:01

Александр Лукашенко отметил: среди награжденных - представители всех регионов, но всех их объединяет преданность любимому делу, ответственность и исключительное трудолюбие. Всего орденов, медалей и почетных званий удостоены 54 человека. Это спасатели, аграрии, врачи, артисты, руководители компаний, сотрудники налоговых органов и Комитета госконтроля. За достижение высоких результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх отмечены спортсмены и тренеры.

Президент искренне поздравил всех награжденных с наступающими праздниками. Главное пожелание - чтобы высокая оценка их заслуг стала стимулом для новых свершений в будущем. Для гостей церемонии провели экскурсию по Дворцу Независимости. Награжденным показали исторические залы, где проходили в том числе и переговоры "нормандской четверки".