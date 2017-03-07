Президент Беларуси вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу

7 Марта 2017 15:03

Роль женщин, материнство и защита Отечества. Президент Беларуси сегодня вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу.

Торжественную встречу приурочили сразу к двум праздникам - Дню защитников Отечества и 8 Марта. Во Дворце Независимости сегодня и офицеры, и те, ради кого они несут службу, – прекрасная половина белорусского общества. Многие из этих женщин успешно совмещают воспитание детей, профессиональную и общественную деятельность.

Особое внимание сегодня женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей. 21 многодетную маму наградили орденом Матери. Также прекрасным представительницам самых различных сфер вручили ордена и медали Франциска Скорины, медали "За трудовые заслуги". Присвоены и почетные звания Республики Беларусь. Что же касается сильной половины участников церемонии, погоны генерал-майоров сегодня получили 9 представителей силовых структур. Эта встреча символично объединила два всенародно любимых праздника, и как отметил Александр Лукашенко, хотя в обществе, как и в семье, у мужчин и женщин разные роли, истинная гармония создается только их совместными усилиями.

Красивая и торжественная церемония сегодня не обошлась и без приятных сюрпризов для приглашенных. Еще до мероприятия для них провели экскурсию по Дворцу Независимости. Многие старались запечатлеть эти торжественные мгновения и фотографировались на память в интерьерах дворца. Уже после состоялся торжественный прием, в котором принял участие и Глава государства.