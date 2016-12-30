Президент Беларуси вручил госнаграды профессионалам своего дела

28 Декабря 2016 21:00

Беларусь в эти дни погрузилась в праздничную атмосферу. Накануне Нового года это самое подходящее время подвести итоги и отметить лучших. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил ордена, медали и присвоил почетные звания настоящим профессионалам своего дела.

Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Независимости. Чествовали людей разных профессий. Это спасатели, аграрии, врачи, артисты, руководители предприятий, сотрудники налоговых органов и Комитета госконтроля. Всех их объединяет трудолюбие и профессионализм. За достижение высоких результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх отмечены также спортсмены и тренеры. О героях дня и уходящего года - репортаж Натальи Бреус.

Витольд Пестис приехал из Гродно в Минск еще накануне. В столице чувствуются, что праздники наступают. Хоть в копилке ректора гродненского аграрного вуза не одна награда - перед церемонией заметно волнуется. Во главе вуза он больше 20 лет. Как никто знает - что посеешь, то и пожнешь.

Витольд Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного университета: "Стране нужны эти грамотные специалисты, восприимчивые ко всем этим инновациям. Но и важно, чтобы они были способны совершенствовать процесс производства и, конечно же, у нас акцент на практикоориентированных специалистов. Мы готовим не только технологов, но прежде всего это и подготовка специалиста, который умеет анализировать, прогнозировать и делать экономические расчеты. Мы приглашаем специалистов, которые являются руководителями предприятий, хозяйств. Создан специальный совет, который регулирует этот процесс. Обучение на 50 % и даже больше состоит из практики. Сегодня наш агроном или зоотехник долго не адаптируется на производстве и быстро приживается. Зачем это? Потому что время сейчас достаточно напряженное. Важно не только произвести, важно, чтобы продукция была дешевая и конкурентоспособная. Вот на этом сделан акцент при подготовке".

Время бежит, АПК уже не тот, что 20 лет назад. Технологи, автоматика. Раньше хозяйству нужно было 60 комбайнов - сегодня в 10 раз меньше. Справляются. Если раньше было 3 специальности в гродненском вузе, теперь 8 направлений подготовки специалистов. В прошлом году появилась собственная лаборатория ДНК-технологий. А из последнего актуального - это менеджмент. Учат не только как продавать, но и как экономить на логистике и производстве. Студенты едут со всего мира - Марокко, Нигерии, Пакистана, Турции и Эквадора.

Витольд Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного университета: "Что такое молоко экстра-класса? Это ни человеческая рука, ни даже дыхание не касается вплоть до продукции. Раньше такого не было. Сегодня прогресс в сельском хозяйстве наиболее заметен, соответственно требования к качеству специалистов возрастают. Конечно же, мы не можем не реагировать на веяния времени. Наиболее яркий пример - это наши соседи. Даже ученые приезжают и что они покупают? Нашу продукцию! Я куда-то еду и что я с собой везу? Нашу продукцию! Поляки приезжают, что у нас берут? Продукцию нашей переработки. А это очень важно".

С самого утра ректор, как еще полсотни представителей самых разных профессий, во Дворце Независимости. Есть время осмотреться. Для гостей церемонии даже проводят экскурсию. Многие во Дворце Независимости впервые. Селфи возле новогодней ели и в знаменитых на весь свет интерьерах. Тем, кто удостоен высоких госнаград, показали не только залы, где ежедневно проходят встречи, рабочие совещания, важные для страны визиты и церемонии, но и место переговоров пресловутой "нормандской четверки". Каждый из присутствующих старался сделать как можно больше снимков в этот важный для себя день. Пока организаторы педантично сверяли списки, чтобы не ошибиться, кому орден, кому медаль и старались сделать так, чтобы этот день запомнился награжденным надолго.

Такая торжественная церемония как сегодня проводится во Дворце Независимости в зале награждений. Но это место можно по праву назвать залом гордости. Ведь именно такое чувство возникает по отношению к тем, кто сегодня принимает заслуженные награды.

Предновогоднее время подходит для того, чтобы подводить итоги. Размышлять о том, чего удалось достичь. На всю страну чествовать и говорить о тех, кто добился успехов. Обращаясь к гостям, Александр Лукашенко говорит о том, что ценят в Беларуси.

Первым в истории страны этого звания удостоен скромный педагог из могилевского лицея Валерий Барашков. Говорит, проблем в образовании еще хватает, но и для того, чтобы ребята выходили из школ и вузов с багажом знаний, сделано немало. А статус педагога во многом зависит и от самих учителей. У Барашкова за плечами полвека преподавательского стажа. Колоритный, яркий, настоящий дока - так говорят об учителе дети и родители после его увлекательных уроков! Но ему как физику и лирика не чужда.

Чествовали людей разных профессий. Это спасатели, аграрии, врачи, артисты, руководители предприятий, сотрудники налоговых органов и Комитета госконтроля. Александр Шульгин, который теперь обладатель звания "Заслуженный работник промышленности", полвека работает на предприятии с запоминающимся названием "Красный борец". Сегодня и правда за мировые рынки приходится побороться. Станкостроительный завод в Орше выпускает прессы, шлифовальное оборудование.

Для белорусских спортсменов Олимпиада в Рио не стала рекордной. Но с каждым годом конкуренция за место на спортивном олимпе только жестче - завоевывать медали все сложнее. Тех, кто выложился в Рио по полной, удостоили отдельных госнаград в добавку к олимпийским. Рядом с золотом орден Почета теперь у батутиста Гончарова. С наградой - женская четверка байдарочниц, паралимпиец Андрей Праневич, который взял золото в фехтовании, пловцы Бокий и Герасименя.

В этот раз отметили и тех, с кого начиналась олимпийская история Беларуси. Знаменитый экипаж байдарочников Гейштор-Макаренко получил из рук Главы государства отдельную награду - орден Национального олимпийского комитета. Их в 60-м прославила победа на Олимпиаде в Риме.

Рождественские дни - особое время. Время добрых дел. Такими занимается благотворительный фонд под руководством Анастасии Оситис. Александр Лукашенко вручил ей орден Франциска Скорины. Родом с Витебщины и сегодня она не забывает малую родину и свои корни. Говорит, доброта не имеет национальности и границ.

Президент искренне поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством. Главное пожелание - чтобы высокая оценка заслуг приносила радость в преддверии праздников и стала стимулом для новых свершений в будущем.

Символический бокал шампанского поднимают в зале в честь награжденных. Чувствуется теплая атмосфера и волна позитива от героев этого дня.

Впрочем, после торжеств не у всех начинаются новогодние каникулы. Спасатели на посту. Руслан Солодкин - обладатель ордена "За службу Родине" 3 степени - начальник спецотряда белорусского МЧС. Затянул в профессии адреналин и желание помогать людям. Его ребята готовы прийти на помощь в любую минуту. На их счету и участие в спасательных операциях за пределами страны. Крупные ЧП, аварии - вот такая непростая специфика. Не больше минуты нужно и для того, чтобы быть в полной боевой готовности.

В этот день во Дворце Независимости были люди разных профессий. Но все они, как Руслан, профессионалы и настоящие трудяги, которые каждый день своими усилиями делают Беларусь чуточку лучше. Их работа - и заметна, и нужна.