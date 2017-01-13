Президент Беларуси внес изменения в Декрет о социальном иждивенчестве

12 Января 2017 21:04

Президент Беларуси сегодня внес изменения в Декрет о социальном иждивенчестве. В декрете уточнили список тех, кто не должен платить налог за неучастие в финансировании госрасходов.

Согласно изменениям, безработных, которые стоят на учете в центре занятости или проходят обучение по его направлению, не будут причислять к тунеядцам только "при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения"... Родители, которые воспитывают детей до 7 лет, не будут платить налог на тунеядство только в том случае, если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование. Не придется платить налог и тем, кто проходит альтернативную службу. К тунеядцам не будут относить также тех, кто значится в списочном составе национальной или сборной команды Беларуси по видам спорта. Кроме того, теперь местные исполнительные или распорядительные органы могут освобождать от уплаты сбора тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 6 декабря прошлого года Президент на совещании сообщил, что Декрет о социальном иждивенчестве доработают, но отменять не будут.

Перенесен и срок уплаты сбора. Новая дата - 20 февраля. Извещения от Министерства по налогам и сборам должны прийти до 20 января.