Президент Беларуси сегодня встретился с экс-президентом Украины

22 Декабря 2016 19:02

Александр Лукашенко и Леонид Кучма подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран. 27 декабря Минск и Киев отметят 25-летие установления дипломатических отношений. Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло пообщались и накануне Нового года обменялись подарками. Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года - петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли.

27 декабря Минск и Киев отметят 25-летие дипломатических отношений.