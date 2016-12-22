Президент Беларуси встретился с экс-президентом Украины

22 Декабря 2016 12:00

Александр Лукашенко и Леонид Кучма подчеркнули дружественный характер отношений, как в личном плане, так и между народами двух стран. 27 декабря Минск и Киев отметят 25-летие установления дипломатических отношений. Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло пообщались и накануне Нового года обменялись подарками. Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года - петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли.

В эти минуты Президент Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. Глава государства проверит выполнение поручения по строительству МКАД-2 и перспективы развития транспортной инфраструктуры страны. Президент примет участие в церемонии открытия движения по завершенной второй кольцевой автодороге. Подробности в наших следующих выпусках.