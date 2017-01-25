26 Января 2017 12:00

Президент Беларуси сегодня вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам.

Среди награжденных почти два десятка человек. Их руками и интеллектом достижения в области медицины, сельского хозяйства и биологии нашли практическое применение не только в Беларуси. Символично, нынешняя церемония прошла в канун Дня науки. На протяжении 2017-го, который должен стать переломным, Глава государства ориентирует ученых на принципиально новое обновление отрасли. Менять подходы придется во всем - и в подготовке специалистов, и в кооперации науки и бизнеса.

После вручения высоких наград состоялась большая дискуссия. Во время доверительной беседы Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что государство ждет решительных действий от самих ученых. Стоящие предложения и прорывные разработки всегда получат поддержку. Президент также анонсировал большое совещание по развитию научной сферы, где на высшем уровне рассмотрят проблемы и ориентиры. Отметим, в прошлом году Высшая аттестационная комиссия присудила ученую степень почти полтысячи соискателям, в том числе 45-ти иностранцам. Подробности в нашем следующем выпуске.