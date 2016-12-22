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Президент Беларуси сегодня провел кадровый день
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21 Декабря 2016 15:01

Президент Беларуси сегодня провел кадровый день

Александр Лукашенко назначил Главой Администрации Президента Наталью Кочанову.  Первым заместителем  стал Максим Рыженков. Белорусский лидер поставил конкретные задачи по  реформированию Администрации,  дебюрократизации и оптимизации работы всего госаппарата. Глава государства потребовал основное внимание  уделить  взаимодействию Администрации Президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне  через помощников Президента. Идеологическая  работа и кадровая политика  должны стать  краеугольным камнем в деятельности новых руководителей.

Сегодня же Глава государства назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности Президента Беларуси, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре. Давая согласие на это назначение, Александр Лукашенко отметил, что Андрей Павлюченко - человек опытный, и ему присуща  железная исполнительность. По мнению Главы государства, именно это качество должно быть присуще стилю работы  любого руководителя, не только в силовых структурах.

Подробности кадрового дня Главы государства в следующих выпусках.

 

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