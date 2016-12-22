Президент Беларуси сегодня провел кадровый день

21 Декабря 2016 15:01

Александр Лукашенко назначил Главой Администрации Президента Наталью Кочанову. Первым заместителем стал Максим Рыженков. Белорусский лидер поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, дебюрократизации и оптимизации работы всего госаппарата. Глава государства потребовал основное внимание уделить взаимодействию Администрации Президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников Президента. Идеологическая работа и кадровая политика должны стать краеугольным камнем в деятельности новых руководителей.

Сегодня же Глава государства назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности Президента Беларуси, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре. Давая согласие на это назначение, Александр Лукашенко отметил, что Андрей Павлюченко - человек опытный, и ему присуща железная исполнительность. По мнению Главы государства, именно это качество должно быть присуще стилю работы любого руководителя, не только в силовых структурах.

Подробности кадрового дня Главы государства в следующих выпусках.