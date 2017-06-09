Президент Беларуси сегодня примет участие в двух масштабных мероприятиях в Астане

9 Июня 2017 07:03

В Астане сегодня пройдут два масштабных мероприятия: саммит Шанхайской организации сотрудничества и открытие выставки ЭКСПО-2017. В них примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Накануне состоялась двусторонняя встреча Главы белорусского государства и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глобальный форум Шанхайской организации сотрудничества эксперты уже назвали историческим - в этом году в ряды стран-участниц вступают Индия и Пакистан. Беларусь в статусе наблюдателя активно участвует в деятельности объединения. Из Астаны подробнее - Ольга Макей.

Для проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане выбрали Дворец независимости. Он уже принимал масштабные форумы: ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества. Да и договор о создании ЕАЭС подписан три года назад именно здесь. Из окон вид на еще одну архитектурную достопримечательность Астаны - пирамиду - это Дворец мира и согласия. Символично и созвучно шанхайскому духу.

Пожалуй, главное, к чему приковано внимание журналистов, - это пополнение шанхайской семьи новыми официальными членами - Индией и Пакистаном. До этого дня страны в статусе наблюдателей. Если на саммите в этом вопросе поставят точку, такое расширение превратит Шанхайскую организацию сотрудничества в трансрегиональную. Эксперты комментируют, общее население государств объединения - едва ли не половина жителей планеты, суммарный объем ВВП - более 30 триллионов долларов.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане второй, в котором Беларусь участвует в статусе наблюдателя, раньше Минск был в числе партнеров по диалогу.

Чтобы обрисовать свое видение развития объединения, накануне в столицу Казахстана прилетел и Александр Лукашенко. Вчера вечером белорусский лидер провел переговоры с Нурсултаном Назарбаевым. Минску интересен астанинский опыт возведения павильонов ЭКСПО.

Впрочем, побывать в павильонах ЭКСПО главы государств смогут уже сегодня, после саммита Шанхайской организации сотрудничества. На вторую половину дня намечена торжественная церемония открытия выставки, с театрализованным представлением, лазерным шоу и фейерверком.