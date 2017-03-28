Президент Беларуси сегодня отправится в Туркменистан

29 Марта 2017 07:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня отправится в Туркменистан с трехдневным официальным визитом. Это государство - один из стратегических партнеров нашей страны в Центральной Азии. Программа визита насыщена встречами и мероприятиями. Во Дворце имени Огусхана белорусский лидер проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам будут подписаны двусторонние документы. Планируется, что главы государств примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане. Между Минском и Ашхабадом партнерство стратегическое, а вот отношения - дружеские. И развиваются они на прочном экономическом фундаменте. В частности, в туркменских Каракумах Беларусь под ключ построила Гарлыкский горно-обогатительный калийный комбинат. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов в торжественной обстановке дадут старт работе этого комплекса.

Предстоящее открытие масштабного производства Президент Беларуси накануне обсудил с председателем Совета Республики. Михаил Мясникович в середине марта побывал на этом объекте в Туркменистане.

Гарлыкский комбинат - самый масштабный двусторонний проект стоимостью один миллиард долларов. Основные работы на объекте в пустыне возле афганской границы начались в 2012 году. Мощность производства составит почти полтора миллиона тонн хлорида калия в год. Общие запасы калийных руд месторождений на юго-востоке Туркменистана оцениваются почти в 3 миллиарда тонн. До 2020 года белорусские специалисты будут сопровождать деятельность этого комбината.

Именно регулярные визиты на высшем уровне придают белорусско-туркменским отношениям положительную динамику. В прошлом году наш экспорт в Туркменистан превысил 112 миллионов долларов. Мы поставляем грузовые автомобили, тракторы, дорожно-строительную технику, производственное оборудование, лекарства, товары деревообработки и сельскохозяйственную продукцию.

Падение цен на углеводороды ухудшило финансовые возможности этой страны. В Ашхабаде сегодня развивают другие сферы экономики, которые не связаны с продажей природных ресурсов. Для перевода народного хозяйства на инновационные рельсы необходимы кадры, технологии и машины со станками. Все это может предложить Беларусь. Визит Президента Беларуси в Туркменистан станет уже шестым. Все подробности переговоров и встреч в этой центрально-азиатской стране мы расскажем в следующих выпусках.