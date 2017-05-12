Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы

13 Мая 2017 09:00

Александр Лукашенко назначил Юрия Шулейко помощником Президента - инспектором по Гомельской области.

По итогам обновлена и местная вертикаль. Глава государства согласовал назначение руководителей районов в Витебской, Гомельской, Могилевской областях. Повышение уровня жизни людей, развитие регионов, вопросы безопасности, образования и спорта. На эти темы Президент сделал акцент, принимая решения о назначениях.

Новый ректор в Белорусском государственном университете физической культуры: им стал Сергей Репкин. Изменился состав руководителей в системе органов внутренних дел. Заметный тренд кадровой политики последнего времени - ставка на омоложение и профессионализм руководителей.

Кадровые изменения затронули и Белтелерадиокомпанию. Заместителем председателя главного медиахолдинга страны назначен Иван Эйсмонт. Долгое время он работал политическим обозревателем. В последние годы возглавлял Агентство теленовостей.