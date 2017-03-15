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Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы
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15 Марта 2017 07:00

Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы

Новые лица появились в правительстве, дипкорпусе, топливной сфере и местной вертикали власти. Глава государства назначил Ирину Костевич, в прошлом замминистра экономики, главой Министерства труда и соцзащиты. Александр Лукашенко озвучил основные задачи для ведомства - это обеспечение высокого уровня занятости в стране, создание эффективного рынка труда, повышение доходов населения и совершенствование системы защиты уязвимых категорий граждан.

Кроме того, Президент назначил своим помощником - главным инспектором по Минску - Владимира Карпяка. Особый акцент - на сферу ЖКХ, развитие в столице реального сектора экономики и создание рабочих мест. Лидер также дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района Минска. Согласовал Александр Лукашенко и назначение гендиректоров компаний нефтепромышленного комплекса. Новые главы дипмиссий появились в Кыргызстане и Японии.

  

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