Президент
14 Февраля 2017 07:00
Президент Беларуси провел встречу с главным редактором газеты "Народная воля"
О приеме у Александра Лукашенко Иосиф Середич просил 3 февраля во время Большого разговора. Беседа накануне длилась почти 2 часа. Александр Лукашенко выразил готовность обсудить все актуальные вопросы. Глава государства отметил, что рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора.
Иосиф Середич уже более 20 лет является главным редактором "Народнай волі". Общественно-политическая газета выходит дважды в неделю. На встрече обсуждалась ситуация в сферах политики и экономики, в том числе проблемные вопросы, имеющие общественное звучание. Особое внимание - их решениям.
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