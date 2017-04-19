Президент Беларуси прокомментировал измышления прессы об отношениях Минска и Москвы

20 Апреля 2017 15:01

"Бросают ложку дегтя в бочку меда". Так сегодня Президент Александр Лукашенко прокомментировал некоторые измышления в российских СМИ касательно отношений с Беларусью.

Эти слова прозвучали на переговорах с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Глава государства обратил внимание, что российские СМИ периодически критикуют двусторонние отношения, хотя делегации Москвы и регионов частые гости в белорусской столице. Валерий Шанцев в Минске уже шестой раз. Беларусь и Нижегородская область - давние и надежные партнеры. В прошлом году товарооборот превысил полмиллиарда долларов. Это 7-процентный рост. Сегодня на встрече во Дворце Независимости речь шла о новой планке в миллиард. Тем более начинать с нуля не приходится - создана солидная база для производственной кооперации. На территории Нижегородской области налажена сборка белорусских лифтов, открыт торговый дом Белшины, работают дилеры МТЗ, МАЗа, Гомсельмаша, "Амкодора".

Сомнения отдельных скептиков президенты Беларуси и России развеяли несколько недель назад во время личной встречи в Санкт-Петербурге. Почти 6 часов переговоров. Насыщенная повестка встречи. По итогам переговоров оба лидера подтвердили: на двустороннем треке все в порядке. В отношениях стран не осталось неразрешенных вопросов. Тем не менее, в российских СМИ периодически возникают разного рода домыслы. Не реагировать уж точно не в стиле нашего президента.

Визит делегации Нижегородской области двухдневный. Накануне переговоров гости возложили венок к обелиску Победы в центре белорусской столицы.

Сегодня пройдет заседание совета делового сотрудничества. Минск и Нижний Новгород обсудят новые проекты в энергетике, АПК и промышленной кооперации. Переговоры пройдут и в правительстве. Область заинтересована в покупке экологичного транспорта. Белорусскую новинку - электробус - гостям презентует Белкоммунмаш.