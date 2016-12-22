Президент
22 Декабря 2016 15:02
Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия МКАД-2
Вторая Минская кольцевая приобрела реальные очертания. Сегодня дан старт движению по новому участку магистрали, который соединит дороги на Гродно и Брест. В торжественной церемонии открытия МКАД-2 принял участие Президент Беларуси.
Осуществление этого масштабного проекта позволило направить транзитные потоки в обход Минска. Это не только разгрузит столицу, но, как ожидается, трансъевропейский транспортный коридор через Беларусь теперь станет более удобным. Смещение потока позитивно отразится и на экологической обстановке Минска. Транспортная артерия станет и дополнительным стимулом для развития городов- спутников.
Осуществление этого масштабного проекта позволило направить транзитные потоки в обход Минска. Это не только разгрузит столицу, но, как ожидается, трансъевропейский транспортный коридор через Беларусь теперь станет более удобным. Смещение потока позитивно отразится и на экологической обстановке Минска. Транспортная артерия станет и дополнительным стимулом для развития городов- спутников.
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