Президент Беларуси принял участие и в торжественной церемонии открытия выставки "Астана Экспо - 2017"

9 Июня 2017 21:05

В столице Казахстана свои экономические возможности представили больше 100 государств. Наша страна использует выставку и для продвижения товаров, и для поиска инвесторов. Одно из центральных мест занимает площадка с демонстрацией возможностей индустриального парка "Великий камень". Чем на протяжении трех месяцев будет удивлять мир глобальная выставка – выяснял Алексей Адашкин.

Каждое "Экспо" становится событием планетарного масштаба. По значимости такие выставки сравнимы с всемирными экономическими форумами. Они же притягивают и миллионы туристов. В рейтинге популярности "Экспо" стоят в одном ряду с олимпиадами и чемпионатами мира по футболу. Для Казахстана проведение выставки стало вопросом национального престижа. Все-таки подобное мероприятие впервые проходит на территории СНГ. Символом "Экспо" уже стал Нур-Алем или "Сияющий мир" - так поэтично организаторы назвали 100-метровое сферической здание.

Затраты на "Экспо" составили примерно 3 миллиарда долларов. За эти деньги на 174 гектарах построили ультрасовременный микрорайон с максимально умной инфраструктурой. Все объекты будут использоваться и после выставки. Здесь появится международный финансовый центр,и комплекс зеленой энергетики. Сегодня на открытие "Экспо" приехали почти два десятка мировых лидеров, а также Генеральный секретарь ООН. Нурсултан Назарбаев лично приветствовал каждого из гостей на первом этаже павильона Нур-Алем. Белорусского лидера Президент Казахстана встречал особенно тепло.

Нурсултан Назарбаев как радушный хозяин лично провел экскурсию для своих гостей по национальному павильону Казахстана. Лидерам продемонстрировали весь комплекс "Экспо", который уже является новым архитектурным символом Астаны. Здание-сфера должно стать инновационным хабом и важным исследовательским центром. В фасад сооружения встроены элементы, которые преобразуют солнечную энергию в электричество. Также на Нур-Алем установлены два ветрогенератора. На восьмом этаже – смотровая площадка. Сегодня здесь, на верхнем уровне, была создана практически идеальная атмосфера для того, чтобы влиятельные гости "Экспо" смогли обсудить будущее энергетики. Церемония открытия выставки проходила сразу на нескольких площадках. По пути из одной точки в другую главы государств и правительств смогли увидеть национальные павильоны. Заодно и обсудить текущие вопросы. Например, Президент Беларуси пообщался с лидерами Туркменистана, Сербии и Армении. Масштаб "Экспо" можно оценить по количеству флагов. Столько увидишь разве что на Олимпиаде.

Организаторы "Экспо" постарались удивить мир ярким мультимедийным шоу. В масштабной постановке использовали подвижные декорации, прозрачные светодиодные экраны и настоящих роботов. Кроме того, центральным элементом представления, в котором участвовали три сотни артистов, стал балет двух десятков летающих дронов.

Музыкальное сопровождение было написано таким образом, чтобы с помощью мелодий со всех континентов создать у зрителей ощущение кругосветного путешествия. Сценарий шоу разработала команда специалистов, которая занималась и церемонией открытия зимней Олимпиады, и конкурса "Евровидение".

Финальный аккорд шоу стал максимально громким и зрелищным. Почетных гостей церемонии Казахстан постарался удивить красочным салютом, которые запускали прямо с территории "Экспо".

На "Экспо" уже продано 1 миллион 200 тысяч билетов. Причем большая часть желающих побывать на выставке – это жители Казахстана.

1200 журналистов следили сегодня за торжественной церемонией открытия "Экспо". Организаторы сделали свободным доступ на глобальную выставку для всех репортеров, которые прилетели в Казахстан освещать саммит Шанхайской организации сотрудничества. Всего же за три ближайших месяца "Экспо" посетят около пяти миллионов человек.

Чтобы посетители не заблудились в этом мире будущего, на "Экспо" работают 4 с половиной тысячи волонтеров. Добровольцев набирали по всей стране и по строгому конкурсу.

Технологии завтрашнего дня в энергетике – главная тема выставки в Астане. 115 стран мира привезли в Казахстан свои ноу-хау в этой сфере. До сентября на этой площадке пройдет около 3 тысяч деловых мероприятий. Демонстрация инноваций призвана ускорить прогресс в зеленой экономике. Интерес здесь действительно общий.

Виртуальный макет Вселенной, материалы будущего, атомные ледоколы. А еще умные дома, которые производят больше энергии, чем расходуют, и стройматериалы из водорослей, которые вырабатывают электричество. Понадобится несколько дней, чтобы вдумчиво обойти все павильоны "Экспо". Здесь представлены разработки, которые еще недавно были только в книгах у фантастов. Например, самолет на солнечных батареях или гоночный электромобиль. В мировом тренде и наша страна. Беларусь в Астану привезла электробус. Причем не прототип, а полностью рабочую технику.

На "Экспо" представлено почти пять десятков научных разработок из нашей страны. Информацию о каждой из них посетители могут скачать на свои мобильные телефоны и планшеты. Наш национальный павильон постарались сделать максимально интерактивным и мультимедийным. В центральной части – презентация индустриального парка "Великий камень". Кроме того, именно наша страна организовала на "Экспо" еще и международную художественную выставку. Ее главная цель – подчеркнуть место Беларуси в "Экономическом поясе Шелкового пути".