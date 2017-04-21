26 Апреля 2017 12:02

Президент Беларуси прибыл в Чернобыль, где участвует в мероприятиях к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Александра Лукашенко встретил лично Петр Порошенко. Вместе главы государств почтили память погибших ликвидаторов. Возложили корзины цветов к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля".

Президенты в эти минуты посещают атомную станцию и ближайшие объекты. Основное внимание уделят работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, ведь это затрагивает интересы жителей обеих стран. Лидеры ознакомятся со строительством нового саркофага и хранением отработанного ядерного топлива.

Сегодня же Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси. Главы государств обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также политическое взаимодействие, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Подробности в наших выпусках.