Президент Беларуси посетил с рабочей поездкой Могилевскую область

22 Марта 2017 07:01

Государство в Беларуси будет и впредь поддерживать добросовестных инвесторов. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Глава государства ознакомился с социально-экономическим развитием региона и его готовностью к весенне-полевым работам. Президент заслушал доклад о развитии свободной экономической зоны "Могилев". По словам Главы государства, нужно активнее развивать такие СЭЗ, делая ставку на рост производства и выпуск инновационной продукции. На первом месте для руководства области должны быть вопросы ценообразования, занятости и зарплат.

В СЭЗ "Могилев" действует 39 компаний-резидентов. Одна из них — именно "Кроноспан ОСБ". Президент ознакомился с современным производством ориентированно-стружечных плит. В основном продукция завода идет за рубеж. Здесь же запущен завод по производству смол, в стадии строительства - компания по выпуску металлоконструкций. Президент встретился с коллективом могилевского завода. Сотрудники задали Главе государства ряд вопросов. В числе волнующих - касающиеся безопасности и экономики.

Общаясь с работниками могилевского предприятия, Глава государства подчеркнул, тема безопасности и обороны находится исключительно в рамках президентских полномочий. Белорусский лидер уделяет этому самое пристальное внимание. Президент подчеркнул, ситуация в Беларуси контролируемая, и дестабилизации обстановки в стране допущено не будет.

Посещением Кроноспана в Могилеве рабочая поездка Главы государства не завершилась. Президент направился в городской поселок Копысь, где лично проконтролировал ход сельскохозяйственного эксперимента, о котором говорилось на совещании осенью. Тогда речь шла об объединении нескольких агрогородков в экспортно ориентированный высокотехнологичный холдинг с полным циклом производства.