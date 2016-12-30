Президент Беларуси посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов

30 Декабря 2016 21:01

В преддверии новогодних праздников, и это уже стало доброй традицией, самое пристальное внимание тем, кто в этом нуждается особенно: детям и пожилым. Ведь по отношению к этим людям измеряется не только то, насколько социально ориентированную политику проводит государство, но и то, насколько высок уровень развития общества в целом. Не стал исключением и канун Нового, 2017. На этот раз под занавес уходящего года Глава государства посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов в Столбцовском районе. Александр Лукашенко искренне интересовался тем, как живут ветераны, чем занимаются. Среди жильцов дома-интерната люди разных профессий. Кто-то в прошлом строил атомную станцию, кто-то был летчиком, кто-то бухгалтером. Темы разговора также были разными - от политики, оценки ситуации в стране до личных откровений. Все эти люди хорошо знают цену мира, поскольку многие прошли через военное лихолетье, голод, разруху… Душевные воспоминания, песни молодости, слезы на глазах. И слова благодарности за мирную жизнь и спокойную старость. Все это было на встрече, которая, наверняка, запомнится каждому. С подробностями Илона Красутская.

Лариса Гуринович и Николай Павловский шутят сами про себя: самая пора думать о спокойной старости, а они только сейчас жить начинают. В доме-интернате они встретились этим летом. И теперь и дня друг без друга прожить не могут. Недавно Николай сделал предложение руки и сердца. Свадьбу сыграют 20 января, на день рождения будущей супруги.

Журналисты президентского пула, которые уже очень много лет работают рядом с Главой государства, готовы предвосхитить расписание рабочего графика Президента в последнюю неделю уходящего года. Потому что каждый знает: дни в преддверии новогодних и рождественских праздников Александр Лукашенко неизменно посвящает тем, кому больше остальных нужно внимание и забота. Из года в год Глава государства - гость в детских домах, домах престарелых, школах и интернатах, причем традиция семейная. На этот раз геолокация отнюдь не Минск. Президентский кортеж отправился за 100 км от столицы.

Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов. Столбцовский район. Деревня Миколаевщина. Главу государства здесь ждали почти 3 сотни человек. Пенсионеры, инвалиды, круглые сироты. В том числе и будущие молодожены за кадром признавались - приезд такого гостя уже сделал наступающий Новый год особенным.

Николаевщинский пансионат уже много лет подряд возглавляет рейтинги самых лучших учреждений Беларуси. Прежде чем убедиться в этом воочию, первый публичный экзамен нового министра труда и соцзащиты. Учитывая, что в должности Валерий Малашко всего пару недель, Александр Лукашенко перенимает инициативу. Предлагает новоиспеченному министру систематизировать все социальные программы, чтобы средства на поддержку пожилых и детей расходовались максимально эффективно.

Еще один месседж Президента адресован представителям белорусского бизнеса. Меценатство - распространенная практика за рубежом. Что мешает нашим коммерсантам поддержать стариков и детей? И речь не об эпизодичной помощи. Президент только за, если в Беларуси появится специальный фонд.

Три сотни непростых судеб. На протяжении вот уже 37 лет для многих из них этот дом как родной. Многие пережили войну и концлагеря, кто-то успел похоронить детей. 24 часа рядом с ними фельдшеры, медсестры, волонтеры. Они настолько привыкли друг к другу, что называют своих подопечных родней.