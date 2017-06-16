Президент Беларуси посетил Гомельскую область

16 Июня 2017 19:00

В реабилитации территорий, которые пострадали от чернобыльской катастрофы, достигнут значительный прогресс. Это заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Хойникский район Гомельской области.

В центре внимания Главы государства - Полесский радиационно-экологический заповедник, крупнейшее природоохранное учреждение страны. Александру Лукашенко доложили о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах в заповеднике. Речь также шла об экспериментально-хозяйственной деятельности. По поручению Главы государства ранее в заповеднике была создана большая уникальная экспериментальная база. В научных целях используют 700 гектаров земли. Здесь уже научились производить чистые корма и выращивать различные культуры. Президенту также доложили о планах по изменению границ заповедника. Планируется исключить часть территорий и вовлечь их в хозяйственный оборот.

На территории заповедника Александр Лукашенко побывал на конеферме. Здесь выращивают племенных лошадей. Кстати, умение держаться в седле продемонстрировал глава госконтроля. Президенту также показали и экспериментальную пасеку. Качество меда проверяют в райцентре. Показатели безопасности гораздо ниже нормы - для этих земель это большое достижение. Глава государства также посетил научную лабораторию, музей на территории заповедника. Отклонившись от намеченного плана поездки, сделал остановку в заброшенной деревне и даже заглянул в пустующий дом. После Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Одной из тем стало ценообразование.

Звучали вопросы о развитии земель, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Спросили репортеры и об историческом наследии, в частности, о Туровском кресте. Глава государства дал поручение восстановить святыню. Поинтересовались журналисты и планами Президента на отпуск. Ответы на эти и другие вопросы - в 9 вечера в "Панораме".