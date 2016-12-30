Президент Беларуси подвел первые итоги года

30 Декабря 2016 21:02

Уже после поздравлений и теплого разговора репортеры задали Главе государства несколько вопросов. Мировые события, которые не могут не влиять на Беларусь, декабрьские кадровые решения, Год культуры и мечты Президента под Новый год. В этом импровизированном общении прозвучали первые итоги года, которые подвел белорусский лидер. С подробностями - Ольга Макей.

До долгожданного праздника Нового года остается чуть больше суток. Это время, когда во всем мире аналитики, эксперты и журналисты подводят итоги 2016-го. Репортеры, которые сопровождали Главу государства в этой, хоть и рабочей, но очень душевной поездке в Минскую область, улучили момент, чтобы узнать, каким уходящий год запомнится белорусскому лидеру.

Александр Лукашенко отвечать на вопросы журналистов никогда не отказывается. Так было и в этот раз. Импровизированное общение получилось небольшим подведением первых итогов года.

2016-й. Для Беларуси он запомнится парламентскими выборами, повышением пенсионного возраста, планами и целями на будущую пятилетку, новыми рублями. А еще у нас появился свой спутник связи и реактивная система "Полонез".

А вот в списке самых громких событий планеты, конечно, и победа Дональда Трампа на выборах в США. К своим обязанностям избранный президент приступит уже в январе, после инаугурации.

"Брексит" - это новое слово в геополитическом словаре, тоже родом из 2016-го. Во время референдума в Британии более половины жителей Туманного Альбиона решили, что страна должна покинуть Евросоюз. Чем обернется это решение для Европы - покажет уже 2017-й.

А еще была Олимпиада в Рио и неоднозначные допинговые скандалы, после которых говорить о том, что спорт вне политики, стало куда сложнее.

Впрочем, этот високосный год оправдал свое календарное название. Теракты в Ницце, Брюсселе, Берлине... Попытка военного переворота в Турции. Потери, разжигание новых конфликтов и активизация старых. Словом, 2016-й окончательно уверил в том, что главное в этом мире - мир.

Конечно, обратили внимание журналисты и на серьезные кадровые перестановки. В декабре - сразу три блока ключевых назначений, причем упор - на социальную сферу. Новые министры образования, труда и социальной защиты. Экс-вице-премьер Наталья Кочанова, которая занималась в правительстве именно социальными вопросами, возглавила Администрацию Президента. А на ее место в Совмине назначен опытный Василий Жарко, на посту министра он продержался дольше остальных - 10 лет. Словом, упор именно на социальную сферу, которая была и будет в центре внимания государства.

2016-й в Беларуси - Год культуры. Он запомнится появлением Кодекса о культуре. Такого свода правил, упрощающих работу людей от искусства, нет на просторах СНГ. Уникальный документ вступит в силу в феврале.

А еще был юбилейный - 25-й - "Славянский базар", рекордное число государств-участников - 45 - и понимание, что идея славянского единства через искусство способна сближать континенты.

Юбилей песняра Мулявина, в 2016-м ему исполнилось бы 75, и 125-летие Максима Богдановича. Впрочем, белорусское слово будет громко звучать и в наступающем году. Книгопечатание отметит 500-летний юбилей. Но, к сожалению, в сфере культуры за предыдущие 366 дней больших достижений не произошло, акцентирует внимание Президент. И этот посыл в первую очередь ученым, 2017-й объявлен Годом науки.

Новый год для всех - один из самых долгожданных праздников. Это время, когда принято дарить подарки и исполнять мечты. Вот и Президент, как и все белорусы под бой курантов наверняка тоже загадает желание.

Говорят, Новый год - время подводить итоги и строить планы на будущее. Каким был 2016-й и чего ждать в следующем году - Президент расскажет в новогоднем обращении. Традиционно - в ночь с 31-го на первое, за несколько минут до полуночи.